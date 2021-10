I monopattini selvaggi a Cagliari? Scordateveli almeno per un paio di mesi: “Ecco con quali limiti viaggeranno”

I monopattini a Cagliari? Scordateveli almeno per un paio di mesi, un po’ come i tavolini nelle strisce blu a Cagliari. La giunta Truzzu ha scelto il pugno di ferro contro le indisciplinate ruote dei teenagers e sia chiaro: possono viaggiare solo nelle zone 30 e urbane ma solo su pista ciclabile. Mai più furbetti contromano a sfiorare auto di giorno di notte, a viaggiare in due o in tre in assurde gare di equilibrismo mettendo a serio rischio la vita di se stessi, dei pedoni e degli automobilisti.

Ecco le nuove regole appena approvate dalla Giunta per l’utilizzo dei monopattini: