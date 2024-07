I consigli di Neon Europa: quali lavastoviglie scegliere per ristoranti?

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le lavastoviglie industriali sono un elemento essenziale nelle cucine dei ristoranti per garantire una pulizia rapida ed efficiente delle stoviglie. Esistono vari tipi di lavastoviglie industriali, ognuno adatto a specifiche esigenze di spazio e volume di lavaggio. Ecco una panoramica dei principali tipi di lavastoviglie industriali disponibili:

1. Lavastoviglie a cappotta:Questo tipo di lavastoviglie è ideale per ristoranti di medie e grandi dimensioni che necessitano di lavare un grande volume di stoviglie. La caratteristica distintiva è la cappotta sollevabile che, una volta chiusa, avvia il ciclo di lavaggio. Queste macchine sono molto efficienti in termini di consumo di acqua e energia e possono pulire rapidamente grandi quantità di piatti, bicchieri e posate.

2.Lavastoviglie a nastro o a tunnel: Sono soluzioni perfette per le grandi operazioni di ristorazione, come hotel, mense e ospedali, dove il volume di stoviglie da lavare è molto alto. Le stoviglie vengono caricate su un nastro trasportatore che le fa passare attraverso diverse zone di lavaggio e risciacquo. Queste lavastoviglie sono estremamente efficienti e capaci di gestire migliaia di pezzi all’ora.

3.Lavastoviglie frontale o sotto banco: Queste sono più compatte e si adattano bene sotto il bancone della cucina, rendendole ideali per piccoli ristoranti, bar o caffè. Nonostante le dimensioni ridotte, sono potenti e capaci di effettuare numerosi cicli di lavaggio all’ora. Sono anche relativamente più economiche rispetto ai modelli più grandi.

4. Lavabicchieri:Specializzate nel lavaggio di bicchieri, queste lavastoviglie sono progettate per evitare danni ai bicchieri delicati e per garantire che non rimangano residui di detersivo o aloni dopo il lavaggio. Sono essenziali in bar e ristoranti dove una pulizia impeccabile dei bicchieri è fondamentale.

5. Lavastoviglie compatte o a cupola: Questo tipo combina le caratteristiche di una lavastoviglie frontale con quelle di una lavastoviglie a cappotta, offrendo un buon compromesso tra dimensioni e capacità. Queste macchine sono particolarmente utili in cucine con spazio limitato ma che necessitano di una maggiore capacità rispetto a una lavastoviglie sotto banco.

Ogni tipo di lavastoviglie industriale può anche essere equipaggiato con diverse funzionalità aggiuntive come programmi di lavaggio specifici per stoviglie particolarmente sporche, sistemi di risparmio energetico, e funzionalità di auto-pulizia. Scegliere il tipo giusto di lavastoviglie dipenderà dal volume di lavoro, dallo spazio disponibile, e dal budget del ristorante.

