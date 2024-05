Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I consigli di Neon Europa: come arredare un bar in stile industriale

Neon Europa azienda specializzata nell’arredamento di locali commerciali ti aspetta nella sede di Cagliari viale Elmas 183 per una gratuita consulenza personalizzata.

L’arredamento e lo stile del locale sono una delle chiavi del tuo successo e deve essere gestito da professionisti.

Lasciati consigliare da Neon Europa che ha una lunga esperienza nel settore e la capacità di “vedere” l’ambiente arredandolo prima con l’immaginazione e poi con elementi reali e concreti.

Siamo al vostro fianco per realizzare il bar che avete sempre sognato a prezzi competitivi.

Neon Europa può proporre una grande varietà di proposte d’arredo personalizzabili, per soddisfare tutte le esigenze di stile e soluzioni di refrigerazione.

Neon Europa è rivenditore Frigomeccanica, azienda leader italiana nella produzione di arredi e vetrine per bar, pasticcerie, gelaterie e banchi alimentari per tutto il settore food.

Lo stile industriale è ancora particolarmente richiesto e apprezzato, vediamo quali sono le caratteristiche principali.

Materiali grezzi

– Utilizza materiali come metallo, legno grezzo, cemento, e mattoni esposti per le pareti o il pavimento. Questi materiali conferiscono al locale un aspetto robusto e industriale.

– Opta per mobili con finiture in metallo ossidato o legno non rifinito per creare un’atmosfera autentica.

Palette di colori

– La palette di colori per uno stile industriale solitamente include tonalità neutre come grigio, nero e marrone. Questi colori creano una base versatile e si integrano bene con il tema industriale.

– Puoi aggiungere tocchi di colore con dettagli come mobili in metallo verniciato o accessori decorativi.

Arredi minimalisti

– Scegli arredi con linee pulite e forme geometriche semplici. Evita gli ornamenti eccessivi per mantenere un look minimalista. I mobili modulari e multifunzionali sono particolarmente adatti a uno stile industriale, poiché si adattano bene a spazi aperti e flessibili.

Zona bar esposta

– Fai del banco bar il punto focale del tuo locale. Utilizza materiali industriali come metallo o cemento per il bancone e aggiungi scaffali aperti per esporre bottiglie di liquori e bicchieri.

– Puoi anche installare luci a led sotto il bancone per creare un’illuminazione atmosferica e mettere in mostra il banco bar.

Luci a sospensione industriali

– Le lampade a sospensione con design industriale sono un elemento chiave per creare l’atmosfera giusta. Cerca lampade con rifiniture metalliche, forme geometriche o con materiale grezzo.

– Le lampadine a filamento esposto aggiungono un tocco vintage e creano un’illuminazione calda e accogliente.

Elementi vintage e retro

– Integra elementi vintage o retro per aggiungere carattere e fascino al tuo bar. Puoi includere sedie in pelle invecchiata, tavoli con piano di legno riciclato, o vecchie credenze come decorazioni.

– Aggiungi dettagli vintage come poster d’epoca, orologi da parete retrò o oggetti d’antiquariato per completare l’atmosfera.

Esposizione degli impianti e delle caratteristiche architettoniche

-Se il tuo locale dispone di caratteristiche architettoniche originali, come travi in legno o mattoni a vista, mostrale per aggiungere un tocco di autenticità.

– Esponi tubazioni o impianti idraulici come elementi decorativi, facendo attenzione a mantenere un aspetto pulito e ordinato.

Atmosfera accogliente

– Nonostante lo stile industriale possa sembrare freddo, è importante creare un’atmosfera accogliente e invitante nel tuo bar. Utilizza tessuti morbidi come cuscini oppure utilizza divani per aggiungere comfort e calore.

– Aggiungi piante o altri elementi naturali per introdurre un tocco di freschezza e vitalità nello spazio.

Personalizzazione

– Infine, aggiungi tocchi personali che riflettano la tua personalità e la tua visione unica per il bar. Questi dettagli rendono il tuo bar industriale unico e memorabile per i clienti.

La Neon Europa è un partner affidabile, un’azienda storica, nata nel 1962, molto conosciuta e apprezzata in Sardegna che ti può seguire in tutte le fase dalla progettazione alla fornitura, dal montaggio all’assistenza post vendita.

Neon Europa oltre le attrezzature e l’arredamento interno ed esterno può proporre l’allestimento del dehor, insegne luminose, cartelli e vetrofanie. E’ utile avere un unico partner di fiducia perla tua attività.

Contatta Neon Europa per una consulenza gratuita al tel 070 240 660.