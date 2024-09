I cafoni non vanno in vacanza, ancora degrado e inciviltà a Capoterra

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono di ieri le immagini condivise da alcuni cittadini che dimostrano come “qualcuno” sia allergico alla raccolta differenziata e ai cestini, disseminati ovunque, dove riporre fazzoletti e cartacce varie. Da Maddalena spiaggia a Frutti d’Oro lo scenario non cambia: appesi ai rami della pineta sono ben visibili le tracce del passaggio dei “barbari”, tra i massi di Frutti d’Oro, a due passi dal mare, spuntano addirittura dei pezzi di carne cruda, dall’odore “nauseabondo”, e nelle arterie periferiche il prodotto del lancio del sacchetto è ben visibile tra la vegetazione e il bordo strada. Le opere messe in campo dal comune per contrastare l’inciviltà di “pochi” è messa, dunque, ko: impossibile mobilitare una squadra 24 ore non stop solo per sorvegliare il vasto territorio, servirebbe un esercito a tal fine. Tra i commenti dei residenti spunta la riflessione di un cittadino: “C’è qualcosa di troppo strano: strade improvvisamente disseminate di spazzatura, cunette trasformate in pattumiere piene di bottiglie di vetro e di plastica. Una situazione mai vista che meriterebbe una seria riflessione oltre a una doverosa e severissima opera di sanzionamento. Chi può avere interesse a presentare, e ridurre, il territorio comunale in queste condizioni?”.

Un fenomeno dilagante, che viene messo in evidenza e preoccupa, quindi, non solo chi amministra bensì anche a chi ha la fortuna di vivere circondato dal mare e dalla montagna.