I blocchi di granito di via Roma distesi alle porte della città: alcuni sono stati spaccati

Risalenti a oltre un secolo e mezzo fa, sono circa 2500 i componenti della via più caratteristica di Cagliari e di tutta la Sardegna. Giacciono accatastati in attesa di essere ricollocati una volta che i lavori per la riqualificazione dell’intera area verranno conclusi. Un’immagine emblematica che segna un cambiamento radicale dell’arteria mitica e le rassicurazioni da parte del Comune non sono del tutto sufficienti a calmare perplessità e preoccupazioni dei cittadini più affezionati alla storia piuttosto che alle innovazioni. L’area in cui sono riposti è videosorvegliata e recintata per evitare che audaci malintenzionati possano appropriarsi indebitamente del bene comune pressoché intatto. Ma impossibile non notare che diversi blocchi hanno riportato “ferite” durante la rimozione e ci si interroga su come potranno essere, eventualmente, aggiustati e riutilizzati. C’è ancora tanto tempo e lavoro da compiere prima di poter trarre delle conclusioni su quella che diventerà la foresta urbana: un progetto imponente che cambierà senza dubbio il volto di via Roma senza, si spera, deturpare il simbolo che rappresenta.

(Foto: Ettore Businco)