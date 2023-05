Housing sociale a Monserrato, disaccordo sui requisiti riguardo l’età

Approvato in consiglio comunale qualche giorno fa il piano che concede le abitazioni a tasso agevolato per favorire l’inserimento alle giovani coppie e ai nuclei familiari già formati ma in difficoltà per poter accedere al mutuo. Il bando si prospetta come una delle strade da percorrere per porre un freno allo spopolamento e aiutare chi si trova in difficoltà. Saranno 12 gli appartamenti da realizzare, sei dei quali da destinare alle neo coppie che devono dimostrare di essere unite e convivere da almeno tre anni. La maggioranza ha proposto e approvato il limite a 30 anni, Andrea Zucca, supportato dalla compagine della minoranza si dissocia e chiede cinque anni in più. “Purtroppo le famiglie si costituiscono sempre più tardi in Sardegna. A causa della precarietà lavorativa e degli stipendi sempre più bassi. Considerando che la famiglia – spiega Zucca a Casteddu Online – debba essere costituita da almeno 3 anni significa che i 30 anni proposti dalla maggioranza diventano 27. Da qui la controproposta presentata da me a nome di tutta la minoranza e sostenuta anche da Monserrato in Movimento di portare a 35 anni l’età minima per poter partecipare al bando e avere una delle nuove abitazioni a Monserrato ad un prezzo calmierato”.

Il progetto è stato approvato con 11 voti a favore e 10 contro.