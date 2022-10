Ha un malore in officina, muore a 53 anni al Brotzu: addio a Roberto Doneddu

Si è accasciato mentre stava parlando con uno dei suoi tantissimi clienti, all’interno della sua officina meccanica di Gairo, sabato mattina. Lì, in quel paesino di 1300 anime a più di seicento metri d’altezza sul mare, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per portare Roberto Doneddu, 53 anni, al Brotzu. Se n’è andato dopo due giorni, i medici hanno comunicato ai parenti le cause del malore improvviso: un’emorragia cerebrale, altrettanto improvvisa e inaspettata. Doneddu, gairese doc, era conosciuto in tutta la zona del Nuorese: c’è chi era disposto a macinare tanti chilometri per ottenere un tagliando sicuro alla propria automobile. Da qualche anno insieme a lui stava collaborando anche il figlio, Francesco. Il 53enne lascia anche altre due figlie, una di appena 4anni. Un meccanico, sì, ma ancora prima un imprenditore, che era riuscito ad aprire con tanti sacrifici l’attività nel 2000. Una vita tutta famiglia e lavoro: i tre figli da accudire e ai quali garantire un futuro, insieme alla sua compagna, Simona. Il suo cuore ha cessato di battere nel più grosso ospedale sardo e tra i primi ad avere ricevuto la tristissima notizia c’è stato il sindaco di Gairo, Sergio Lorrai: “Roberto ci lascia inaspettatamente e senza pietà, dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro che gli ha permesso, grazie alla tenacia e alla serietà, di crescere e mantenere sempre viva una bella realtà imprenditoriale in una piccola realtà come la nostra. Restiamo increduli e sgomenti, consapevoli di avere perso una brava persona e un grande lavoratore. Ci stringiamo con affetto ai figli, alla compagna, ai familiari, parenti e amici in questa triste giornata. Da parte mia, dell’amministrazione e di tutta la comunità, le più sincere condoglianze”.

Nel dramma di una giovane vita spezzata all’improvviso c’è spazio anche per un gesto di speranza: “Abbiamo deciso di dire sì alla donazione degli organi di Roberto, stava bene, così salverà altre vite”, spiegano i familiari del cinquatatreenne, chiusi nel dolore insieme a tutti gli altri parenti. I funerali saranno mercoledì, a Gairo.