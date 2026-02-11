Muore al volante dopo un improvviso malore: Gianluca Piras, operaio di 49 anni, ha perso la vita lungo la strada statale 293, all’altezza del chilometro 44 nel territorio di Siliqua.

L’uomo, nato a Siliqua e residente a Narcao, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della stazione di Siliqua intervenuti sul posto, sarebbe stato colto da un arresto cardiocircolatorio mentre era alla guida della propria auto. A causa della perdita di coscienza, il veicolo è finito contro il guardrail al margine della carreggiata, senza coinvolgere altri mezzi o persone.

L’allarme è stato lanciato al 118 e i sanitari, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno tentato le manovre di rianimazione, ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato attribuito a cause naturali.

I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi di rito e informato l’Autorità giudiziaria, che ha disposto la restituzione della salma ai familiari per le esequie. L’episodio non ha causato ulteriori danni né feriti.