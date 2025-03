Amici, tantissimi, e anche chi personalmente non conosce Pittau, si stringe alla sua famiglia e incoraggia virtualmente il ragazzo: “Forza Riky, devi vincere anche questa Super campione siamo tutti con te”. Una passione che sin da piccolo ha coltivato quella per la moto, tante competizioni già disputate, come quella di domenica scorsa lungo il circuito di Gonnesa. Purtroppo ha perso il controllo del suo mezzo ed è caduto a terra: i soccorsi tempestivi e il trasporto in ospedale con l’elicottero, le sue condizioni sin da subito sono apparse gravi. E ciò che si spera per il giovane ventenne è che possa riprendersi, superare questo difficile momento e riabbracciare chi gli vuole bene.