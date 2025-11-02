I carabinieri di Villacidro, con il supporto dei colleghi di Guspini, hanno tratto in arresto un pensionato 48enne, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, ritenuto responsabile dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti presso la sua abitazione dopo una richiesta di aiuto giunta alla Centrale Operativa che ha segnalato come l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, avesse improvvisamente impugnato un coltello da cucina e lasciato l’abitazione, proferendo frasi minacciose.

Rintracciato poco dopo nell’area condominiale, l’uomo, armato del coltello, si è scagliato contro i carabinieri con intenti aggressivi. Considerata l’imminente situazione di pericolo, i militari hanno fatto ricorso al Taser per immobilizzarlo.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato prima accompagnato in caserma per poi essere trasferito presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.