17 anni, ha già collezionato premi e medaglie compresi quelli arrivati durante la quattordicesima edizione della manifestazione che si è disputata durante lo scorso week-end nella pista del Corallo di Alghero.

Un evento accurato e di grande spettacolo organizzato dalla ASD K4 Mori, capitanata da Antonio Dettori, alla quale hanno partecipato le categorie Mini, GR3, OKNJ, OKN, KZN, KZ2 con una rosa di circa una cinquanta piloti provenienti da diverse regioni d’Italia e nazioni. Julian Leo dopo una spettacolare lotta ed un testa a testa con l’abile pilota francese Mathis Aumaitre, ha tagliato il traguardo sollevando le mani al cielo con uno scatto immortalato da Luca Piga, sotto lo sguardo e il boato degli spettatori giunti al circuito da ogni parte dell’isola e non solo. Entusiasta il pilota guspinese Julian Leo che ha portato a casa una vittoria importante “Ѐ stata una bella gara con piloti di alto livello, ho combattuto, duellando con il pilota francese M. Aumaitre sino alla fine, sentivo che potevo portare a casa la vittoria, ci ho creduto e ce l’ho fatta. Ringrazio il mio team K 4 Mori Karting, il Team Manager Antonio Dettori, per i suoi preziosi consigli, il meccanico Antonio Caria e tutto lo staff che mi ha supportato e fornito motori e telaio di alta qualità, non in ultimo, un grazie speciale ai miei genitori, a mio nonno Francesco e a chi mi sostiene, che sono sempre presenti nelle mie spericolate avventure”.