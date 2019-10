Guerra del latte a Lula, archiviata l’inchiesta sui pastori: “La protesta è legittima”

Il tribunale di Nuoro ha deciso di archiviare le indagini riguardanti i pastori protagonisti, lo scorso febbraio, di un blocco di un camion a Lula. Il giudice ha accolto le argomentazioni degli avvocati Giulia Lai, Marcella Cabras, Adriano Sollai e Michele Zuddas, che hanno ribadito “che la manifestazione si svolse pacificamente e che ogni condotta rientrava nel diritto di ogni individuo di manifestare pacificamente il proprio dissenso”. Ad annunciare la “svolta” è l’associazione Libertade: “Il giudice accoglie la richiesta di archiviazione da parte della Procura e ritiene non integrati tutti i fatti di reato summenzionati, affermando” che “non sussiste violenza privata poiché il conducente del camion faceva salire i manifestanti ad ispezionare il veicolo di propria volontà; non vi è stato sversamento dei prodotti trasportati, poiché i manifestanti hanno rovesciato bidoni del latte da loro stessi portati sul luogo, e che pertanto non vi è stato danneggiamento del carico del furgone e del relativo carico; lo sversamento del latte non può integrare il reato di imbrattamento; non vi è alcuna condotta riconducibile al reato di cui all’art. 650 c.p.; ritenuto che in relazione ai reati di cui agli art. 18 Tulps, art. 1 d.lgs. n. 66/1948 commessi in Lula non è emersa alcuna specifica condotta penalmente rilevante ascrivibile agli indagati”.

“Ancora una volta l’associazione ribadisce che in uno stato di diritto, ogni individuo è titolare di libertà fondamentali, tra le quali vi è quella di poter manifestare pacificamente e riunirsi liberamente nei luoghi pubblici”.