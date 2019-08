Guerra ai caddozzi, il sindaco di Barisardo all’incivile: “Ancora tu….ma non dovevamo vederci piú…”. Il primo cittadino Ivan Mameli pubblica un frame che non lascia spazio a dubbi: “In italiano si dice INCIVILE…in inglese si dice UNCIVILIZED…in sardo è abbastanza usuale il termine ALLIGARGIU/CADDOZZU. Per la cronaca questo è l’unico che non siamo riusciti a beccare poiché irriconoscibile (a dire che siete anche tutelati dalla cosiddetta Privacy)….

Per tutti gli altri del selfie vi arriverà una simpaticissima cartolina verde firmata Bari Sardo. Unica cosa….stiamo triplicando la disposizione delle fototrappole…forse è arrivato il momento di smetterla e civilizzarsi. Rispetta la natura e tutto ciò che la circonda!”