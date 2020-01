Guasto tecnico sul volo Olbia-Roma, l’aereo torna indietro: “Voli in ritardo ma garantiti”

Venerdì 17 gennaio l’IG1113 da Olbia a Roma è stato interessato da un problema tecnico poco dopo il decollo.

L’aereo si è quindi diretto verso lo scalo di partenza, è atterrato in sicurezza e tutti i passeggeri sono stati sbarcati normalmente. Come da procedura standard, l’aeromobile viene ora completamente ispezionato prima di tornare in servizio. Per Air Italy, la sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio ha la massima priorità.

Per quanto riguarda le nostre operazioni odierne da Olbia, a causa dell’ispezione dell’aeromobile, subiranno ritardo ma tutti i voli verranno garantiti.

Air Italy si scusa ed è al lavoro per limitare eventuali disagi e fornire la migliore assistenza possibile. La compagnia invita a consultare la sezione Info voli su Airitaly.com per avere informazioni in tempo reale sull’orario previsto dei voli.