Guasila, cagnolina cade in un canale: salvata dai vigili del fuoco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il fatto è accaduto ieri e a renderlo noto è stato proprio il protagonista di questa vicenda che ha condiviso sui social foto e storia. Si chiama Alberto Lampis, come gli amici di Bike tour 4 Mori ama le due ruote ecologiche e, durante una pedalata “affiancando il canale in prossimità di Guamaggiore ho visto questa povera cagnona accidentalmente caduta in acqua”. Impossibile raggiungerla, la rete di recinzione troppo alta e il canale in profondità: “Non sapendo come intervenire ho chiamato il 115 e in un lampo sono arrivati gli eroi”. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno raggiunto e agganciato l’animale che, visibilmente provato, si è adagiato al suolo. Vicino al quattro zampe i suoi salvatori, Lampis e i vigili.