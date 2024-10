Guardia giurata e esperto di pesca, Gabriel Manuel Montis morto nel mare che amava: “Tragedia assurda”

Lavorava come guardia giurata ed era un esperto pescatore. Sono gli amici più cari a tracciare un ricordo chiarissimo di Gabriel Manuel Montis, morto dopo essere stato travolto da un’onda a Capo Malfatano durante una battuta di pesca con un amico ( QUI la notizia). “Lo conoscevo molto bene”, dice, in lacrime, Carlo Leone Dubois. “Abbiamo anche collaborato per un annetto con le mie società, l’ho portato in giro per i negozi specializzati di pesca per fare degli stage. Purtroppo, se n’è andato in un modo assurdo, lui era un pescatore esperto”, assicura. “Ci siamo sentiti l’ultima volta qualche giorno fa, stava bene e tutto scorreva come sempre”. Nessuno si sarebbe mai immaginato una simile tragedia. Montis era nato a Quartu e risiedeva da tempo a Settimo San Pietro, paese nel quale vive gran parte dei suoi parenti. Lascia la fidanzata e una sorella, Monica. I tanti che hanno avuto l’occasione di conoscerlo sono sbigottiti, sui social c’è chi non riesce a capacitarsi di come Gabriel Manuel Montis sia stato “tradito” da quel mare che amava tantissimo e che conosceva benissimo.