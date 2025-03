Incendio devastante all’alba di questa mattina in un concessionario della Testa di Roma, in via Serracapriola, alla periferia della Capitale. Nel rogo sono andate distrutte 17 auto e sono già state acquisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza che si spera possano essere utili per ricostruire l’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno la matrice dolosa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco – arrivati dai distaccamenti della Rustica e Frascati con al seguito due autobotti e il carro autoprotettori – per spegnere le fiamme.

“Siamo consapevoli dell’incidente occorso a Roma oggi”, le parole dell’azienda. “Stiamo attivamente investigando sull’accaduto e collaboreremo con le autorità locali per determinare le cause dell’evento”.