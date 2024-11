Gravissimo scontro fra due auto, morta una ragazza di 23 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Bruttissimo incidente questa notte sulla Tiburtina, all’altezza del cavalcavia per Portonaccio a Roma. Un’Opel Mokka con a bordo sei ragazzi si è scontrata con un’altra auto. Una giovane di 23 anni è morta, un altro ragazzo versa in gravi condizioni. Come riportato da Il Messaggero, stando ad una prima ricostruzione dei fatti la Opel dei sei ragazzi, guidata da una 24enne, sembra viaggiasse ad alta velocità. I giovani a bordo erano tutti studenti fuori sede calabresi e abruzzesi. All’origine dell’incidente potrebbe esserci anche il consumo di alcol, ma sono attualmente in corso tutti i rilevo e i test di rito da parte della Polizia Locale. Stanno bene fortunatamente gli altri passeggeri della Opel e i tre ragazzi a bordo dell’altra auto coinvolta nell’impatto.