Bruttissimo incidente questa mattina attorno alle 6e 30 in Viale Fulvio Testi a Milano. Una Mercedes classe G Brabus e un’Opel si sono scontrate all’incrocio con viale Esperia. Quattro le persone coinvolte nel sinistro che ha avuto un impatto devastante: gravi due persone a bordo della Mercedes, un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 30, entrambi ricoverati al Niguarda.

Il conducente a bordo dell’Opel, 32 anni, è stato ricoverato in codice giallo al Fatebenefratelli. Il giovane è risultato positivo al narco test. Il ragazzo alla guida del Suv aveva inizialmente raccontato di essere sceso dal tram a prestare soccorso e si è poi scoperto che in realtà era a bordo del Mercedes e senza patente.