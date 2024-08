Gravissimo incidente in scooter, muoiono due amici di 40 e 31 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’ennesima tragedia della strada, questa volta a Leverano, in provincia di Lecce. Due giovani amici, Mattia Saponaro e Giuseppe Vetrugno, 40 e 31 anni, sono morti in un tragico incidente in scooter mentre tornavano da lavoro. I due ragazzi, infatti, avevano concluso la serata presso uno stand di dolciumi di proprietà del padre del 40enne all’evento Birra e Sound. Secondo quanto ricostruito al momento, il mezzo su cui viaggiavano sarebbe uscito fuori strada e i due amici, sbalzati violentemente a terra, morti sul colpo. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso le indagini di rito per capire l’esatta dinamica del sinistro.