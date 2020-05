Gravissimo incidente a Samassi: un giovane cade dal trattore, elisoccorso sul posto

Gravissimo incidente questa sera a Samassi. Un giovane, dalle primissime informazioni, sarebbe caduto dal trattore. Immediatamente sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto in via Emanuela Loi. Sul posto, presente anche l’elisoccorso. Il giovane pare in gravi condizioni, nel luogo dell’incidente è arrivato anche il sindaco di Samassi. (notizia in aggiornamento)