Gravissimo al Brotzu il turista falciato da un motoscafo a Villasimius: ferite profonde a testa e avambraccio 

Sarà operato nella sala chirurgica della Rianimazione del Brotzu Claude Joseph Large, il turista francese di sessantadue anni falciato da un motoscafo nelle acque di Campulongu, a Villasimius. L’uomo si è tuffato e, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un’altra imbarcazione: l’elica l’ha colpito in modo molto grave alla testa e a un avambraccio. I danni sono ben visibili, purtroppo, le ferite risultano essere profonde. I dottori l’hanno giudicato in pericolo di vita.

I medici, dopo averlo intubato, hanno deciso di optare per un intervento d’urgenza per cercare di salvarlo. L’operazione si preannuncia molto delicata e complessa, soprattutto perché le ferite sono in varie parti del corpo.