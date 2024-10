Gravi atti di vandalismo a Samassi, rifiuti abbandonati nei parchi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dura presa di posizione da parte del Comune che non rimane con le mani in mano dopo gli ultimi atti messi in atto da chi non rispetta il bene di tutti: “Ci si affida quotidianamente al senso civico e al rispetto del bene pubblico, ma evidentemente non è mai abbastanza e alcune persone dimostrano di non avere a cuore il decoro del paese e il rispetto altrui”.

Negli ultimi giorni a Samassi si sono verificati degli atti di vandalismo che non trovano spiegazione. Al Parco tematico è stata divelta la seduta di una panchina in legno; al parco di Piazza Galilei sono stati addirittura rimossi sei piastrelloni antitrauma attorno all’altalena e l’area è stata interdetta per motivi di sicurezza. Le immagini parlano da sole, e raccontano di atti inspiegabili, di un divertimento malsano da parte di chi, evidentemente, non sa proprio come trascorrere le giornate.

“L’Amministrazione comunale cercherà di porre rimedio in tempi ragionevoli, stamattina in Piazza Galilei è stata ripristinata la pavimentazione e resa nuovamente fruibile l’altalena, ma resta la gravità dei fatti, nella speranza che gli autori sentano il dovere di scusarsi coi samassesi”.

Scuse che dovrebbero arrivare anche da coloro che continuano a gettare rifiuti nei canali e nelle campagne, in cui da anni un gruppo di volontari, “al quale rivolgiamo un sentito ringraziamento, raccoglie, senza sosta, materiali di ogni genere”.

A tal proposito, sono in corso i controlli e le verifiche da parte della Polizia municipale, dell’ufficio tecnico e della Compagnia barracellare per contrastare l’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale e applicare sanzioni adeguate ai trasgressori.