Serramanna, grave incidente stradale in via Cagliari: una moto e una macchina coinvolti, almeno un ferito è stato trasporto in ospedale.

Il sinistro è accaduto verso le 12,30: un centauro è finito a terra dopo lo scontro con un mezzo in uscita dalla circonvallazione. Sul posto due ambulanze e i carabinieri.