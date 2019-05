Gravissimo incidente stradale in centro a Tertenia: perde la vita un uomo di 79 anni

Gravissimo incidente stradale questa mattina nel centro abitato di Tertenia. Un uomo di 79 anni ha perso la vita. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei, attorno alle 7:50 in via Roma, dove, per cause in corso di accertamento, due autovetture, entrambe Renault Clio, si sono scontrate violentemente su di un lato. L’anziano, per cui è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, è purtroppo deceduto prima che l’elicottero decollasse per il trasporto al San Francesco di Nuoro, per le gravi ferite riportate. La passeggera, è stata ricoverata per accertamenti.

Gli occupanti dell’altra vettura non hanno riportato gravi conseguenze e sono stati visitati dal medico sul posto. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri di Cardedu