Colpo di fortuna storico all’Eni Cafè di Decimomannu. È qui che un -per ora misterioso- cliente ha vinto la cifra da capogiro di 2 milioni di euro acquistando un Gratta e vinci 50x da 10 euro.

Un record per il locale di Marcello Mameli: è stato solo un altro infatti in tutta Italia il biglietto che ha regalato una tale somma. E chissà che il fortunatissimo avventore non decida di svelarsi e condividere la sua gioia.