Grande successo per l’Hippie Music Day a Serdiana

Al Parco di S.Maria di Sibiola atmosfere ispirate alla cultura Hippie degli anni sessanta e settanta nel segno dei valori di pace , amore e liberta’ . L’ evento creato da Valentina Meloni e Giovanni Solinas e’ giunto alla sua seconda edizione e quest’ anno ha avuto come sottotitolo ” Remembering Yourself” ovverossia ” Ricordando se stessi “. Stupenda la location , assolutamente ideale per l’ organizzazione di un evento di questa portata che ha visto nel fine settimana l’ afflusso di migliaia di persone di tute le eta’. La manifestazione e’ stata realizzata con il Patrocinio del Comune di Serdiana ma senza sovvenzioni pubbliche grazie pero’ alla costruzione di una rete strategica di rapporti di collaborazione e partenariati che ha coinvolto aziende , musicisti , cantanti , attori , artisti , partner , associazioni , professionisti e volontari . Sono state circa 700 le persone coinvolte a vario titolo per la realizzazione del Festival. I visitatori hanno ricevuto al loro ingresso una mappa dettagliata con l’ indicazione dei settori tematici in cui e’ stata articolata la proposta del festival , fruibile sia in modo cartaceo che digitale , consentendo cosi’ a tutti di concentrare la propria attenzione sugli ambiti preferiti.Il pubblico ha cosi’ potuto assistere alle esibizioni dei numerosissimi artisti che si sono alternati sul Palco Rock e su quello allestito nel settore Olistico , ammirando artisti e band provenienti sia dalla Sardegna che dalla Penisola e dall’ estero , hanno inoltre potuto visitare la zona espositiva dell’ artigianato , la zona adiacente alla Chiesa con ” le Arti e i Mestieri Antichi “, la zona dei florovivaisti e del mercatino dei vinili . In un area del parco riservata e distante dalla zona del Palco Rock e’ stata creata la ” Zona Olistica ” , dedicata alle attivita’ per ” Il Ricordo di Se Stessi ” all’ ombra di un bellissimo uliveto numerosi operatori Olistici hanno eseguito le loro prestazioni e consulenze ,in una porzione dello stesso uliveto spazio allo Yoga-Day con insegnanti che hanno mostrato al pubblico le tecniche yogiche , l’ accesso alla zona dell’ Uliveto e’ stato previsto attraverso l’ attraversamento di un percorso pedonale suggestivo ed originale con al suo interno esposizioni di opere d’ arte tra cui pitture , sculture e fotografie . Molto apprezzato anche il ” Sentiero dedicato alla Poesia “con l’ esposizione di opere sia in lingua sarda che italiana mentre lateralmente a questo sono state allestite delle zone dedicate ai piu’ piccoli . Presenti anche nelle zone intermedie ai vari settori tematici un Associazione dedita alla Scuola di Volo con Droni e un artigiano del Vento con i suoi originalissimi aquiloni . Nella strada Centrale che attraversa il Parco si sono alternate varie attivita’ di intrattenimento tra cui ” Trampolieri ” e ” Giocolieri “. Nella parte alta del Parco il pubblico ha potuto ammirare nella giornata di sabato un esposizione di moto Harley curata dal ” Motoclub Cani Sciolti ” mentre la domenica si e’ tenuta un esposizione di auto d’ Epoca a cura dell’ Aci Historic Cagliari con Maggiolini , Pullmini T1 e T2 , Dune Buggy e le simpaticissime Citroen Mehari e 2 Cv che hanno poi sfilato nel pomeriggio lungo la strada Centrale attraversando il Parco tra l’ entusiasmo dei presenti . Frequentatissimo infine il settore Food & Beverage “. E’ stata inoltre realizzata da un artista di Dolianova un installazione di Arte naturale, con l’ utilizzo di essenze floreali, rappresentante il Simbolo della Pace , visibile da tutti i visitatori anche dall’ alto con l’ ausilio dei Droni. E’ stato altissimo il gradimento per questa edizione dell’Hippie Music Day che ha sicuramente centrato gli obiettivi prefissati dagli organizzatori fondati su aspetti inclusivi , divulgativi , esperienziali rievocativi , di autentico svago e spensieratezza.