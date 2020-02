Grande Fratello Vip, il televoto “silura” Serena Enardu: eliminata dalla Casa

Se l’è giocata sino all’ultimo, ma non è bastato. Serena Enardu è stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip, si spezza quel nuovo “incantesimo” che, seppur a intermittenza, si era nuovamente creato tra lei e Pago. Al televoto vince Fabio Testi, che prosegue la sua avventura denrtro la casa più spiata d’Italia. Durante la serata condotta da Alfonso Signorini ha tenuto banco anche una lettera-messaggio, molto toccante, scritta al figlio di Serena Enardu, Tommaso: “Cara madre, chi ti guarda in tv non conosce la donna che sei veramente. Tu sei una madre dalle mille risorse, un genitore raro. Il nostro rapporto vive di sincerità, ci siamo sempre confidati tutto. Sono felice di questa tua avventura, abbandona quindi le preoccupazioni e sorridi”. Parole che hanno fatto scoppiare in lacrime l’ex tronista di “Uomini e Donne” e che hanno commosso anche Pago.

Ma il pubblico, alla fine, è stato sovrano. Serena Enardu fuori dalla Casa: sarà molto curioso assistere alla reazione di Pago. Il cantante quartese continuerà la gara in maniera assolutamente normale o risentirà dell’assenza di Serena?