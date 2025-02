Dai cuori per San Valentino disegnati dai piloti degli aerei al gps difettoso, senza tralasciare le tendenze più complicate, come le scie di sostanze emesse per stimolare la pioggia. Si esprime l’esperto: “Volevo rassicurare tutti che due aerei Militari, partiti dalla base di Decimomannu, stavano facendo esercitazione ad alta quota. Nessuna scia chimica, rilassatevi “.

Fotografate da varie angolazioni e, successivamente, postate sui social: ecco le girandole che hanno pasticciato il cielo stamattina. Forme circolari, non linee orizzontali come generalmente si notano, che, accavallate tra loro, hanno catturato l’attenzione di automobilisti e passanti. Tra le tante ipotesi, ironiche e non, le rassicurazioni giungono dal meteorologo Dario Secci che, tramite la sua pagina social mette “al bando il complottismo”.