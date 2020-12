Gonnosfanadiga, trovato un fucile rubato a casa di un cacciatore: denunciato

Gonnosfanadiga, trovato un fucile rubato a casa di un cacciatore. Alle prime luci dell’alba i i carabinieri di Villacidro, insieme ai colleghi della Stazione locale e dei Cacciatori di Sardegna, con l’ausilio di un’unità cinofila per la ricerca di armi ed esplosivi, hanno perquisito l’abitazione di un 32enne del posto, in località “Sibiri”. Qui hanno rinvenuto un fucile tipo “doppietta sovrapposta”, risultato essere stato rubato nel 2015 in un’abitazione ad Arbus.

All’uomo, titolare di regolare porto d’arma ad uso caccia, sono state ritirate a scopo cautelare le armi detenute legalmente. I Carabinieri continuano ad indagare sull’uso che voleva fare dell’arma. E’ stato denunciato.