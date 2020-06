Gonnosfanadiga, distrutto il muretto dell’antica chiesa di Santa Severa: “Chi ha visto parli”

Il muretto della storica chiesa di Santa Severa a Gonnosfanadiga? Sbriciolato, come testimonia la foto pubblicata dal sindaco del paese, Fausto Orrù. Qualcuno, forse con l’auto, ha sbattuto e poi, tranquillamente, se n’è andato. Un gesto che ha scatenato l’ira del primo cittadino: “Gonnosfanadiga non é fatta di vandali, non é fatta di persone che non si assumono le proprie responsabilità. Posso solo pensare che sei una feccia, hai sbattuto con il tuo veicolo, se sei assicurato che problemi hai a sporgere denuncia? Chi ha visto o sa qualcosa mi contatti”, scrive Orrù su Facebook. Contattato da Casteddu Online, il sindaco conferma che si tratta proprio dell’antica chiesa di epoca paleocristiana: “Qualche deficiente”, aggiunge, con tono non troppo serafico, il sindaco.