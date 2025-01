È accaduto in via Tevere, in via Cagliari ma non si esclude che il fenomeno possa verificarsi anche in altri punti. Infatti, sono già diverse le segnalazioni effettuate dai residenti che risalgono anche all’estate scorsa. Una normale passeggiata che poteva trasformarsi in dramma per un quattro zampe intento a perlustrare ogni angolo della strada: tra una annusata e l’altra, in prossimità di un palo della luce, la cagnolina “ha preso la scossa, e doveva essere una brutta scossa. Ha fatto un salto, si è contorta su se stessa e ha fatto un secondo salto. È rimasta spaventata per diverse ore” ha raccontato la padrona.

Un pericolo non indifferente, non solo per gli animali bensì per tutti, anziani e bambini soprattutto, potenzialmente più fragili e soggetti a conseguenze che potrebbero essere percepite in maniera maggiore. Forse una dispersione, non è chiaro se la segnalazione sia già stata effettuata alle istituzioni di competenza, il fenomeno dei pali della luce “difettosi” è già stato segnalato, l’estate scorsa era stato il palo situato vicino al campo sportivo a rilasciare una scarica accidentale della corrente elettrica per il quale erano intervenuti i vigili del fuoco.