“Goccia fredda”, un ciclone secondario punta a ovest della Sardegna: martedì e mercoledì rischio piogge

“Goccia fredda”, il ciclone secondario punta a ovest della Sardegna: martedì e mercoledì rischio piogge. Ecco le previsioni aggiornate degli esperti di Meteo Sardegna: “Lo sapevamo, sapevamo che le condizioni meteo sarebbero mutate a causa di un vortice freddo in progressione sul Mediterraneo centro occidentale.

Vortice che sta puntando a ovest della Sardegna e l’aria fredda non farà altro che esaltare i contrasti termici e un conseguente approfondimento della struttura depressionaria. Contestualmente assistere a una propagazione dell’Alta Pressione sull’Europa centro occidentale, il ché si tradurrà in un taglio dell’alimentazione principale. Che vuol dire? Che sul Mediterraneo, complice l’energia in gioco, si strutturerà quella che in gergo chiamiamo “goccia fredda”.

Trattasi di una struttura ciclonica secondaria che andrà seguita con estrema attenzione perché sarà in grado di inviare aria estremamente umida e instabile verso nord. Gli ultimissimi aggiornamenti ci dicono che temporali di una certa consistenza potrebbero abbattersi tanto sulla fascia meridionale quanto su quella orientale. Ma rispetto alle proiezioni modellistiche di ieri e ieri l’altro c’è stata – fortunatamente – un evidente ridimensionamento dei fenomeni.

Attenzione però, stiamo parlare di strutture cicloniche decisamente imprevedibili e quindi sarà bene tenere la guardia alta”. Aggiornamenti costanti sul sito www.meteosardegna.it