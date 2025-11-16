Dopo un primo tempo giocato ad altisimo livello l’Italia crolla nella ripresa e viene travolta ancora una volta dai norvegesi .

Gattuso opta per il 3-5-2- con Donnarumma in porta, Di Lorenzo , Bastoni e Mancini in difesa , ritorna Barella in mediana con Locatelli e Frattesi a completare il centrocampo , Di Marco sull’ out di sinistra e Politano a destra mentre in attacco Pio Esposito insieme a Retegui.

L’Italia parte bene con grinta e determinazione e mette pressione alla Norvegia e gia’ all’8° minuto si rende periciolosa con una bella girata in controbalzo di Dimarco,la palla finisce di poco fuori ma dopo due minuti gli azzurri passano in vantaggio con Esposito pescato a centro area da Dimarco, smarcato da Retegui.

Vantaggio assolutamente meritato per una nazionale che mostra il meglio di se’ con pressing e qualita’ nelle giocate.

L’ Italia potrebbe anche raddoppiare al 36° minuto con Esposito che di testa manda a lato a seguito di una pennellata di Dimarco . Episodio dubbio al 43° con Retegui a terra dopo un contrasto con Heggem,l’ arbitro fischia a favore della Norvegia e provoca la reazione rabbiosa della panchina azzurra con conseguente ammonizione di Gattuso.

Si va al riposo con L’ Italia meritatamente in vantaggio dopo un primo tempo che probabilmente ha visto la miglior versione dell’ Italia targata Gattuso .

Cambia nettamente l’ inerzia della gara nel secondo tempo con i norvegesi che alzano il baricentro ed iniziano a macinare gioco mettendo in netta difficolta’gli azzurri che subiscono le folate offensive avversarie fino al pareggio della Norvegia che arriva al minuto 63 con Nusa che batte Donnarumma dopo un doppio passo su Politano.

Gattuso al 63° minuto sostituisce Frattesi con Cristante.

Norvegia ancora pericolosa al 72° co Nusa , salva Donnarumma , preludio all’ arrivo del ciclone Haaland che al 78° dopo un cross di Bobb segna con una perentoria girata in porta ed al 79° a seguito di un errore in uscita di Bastoni determina il 3 a 1 servito da Thorsby .

Subito dopo Gattuso inserisce Zaccagni e Scamacca per Locatelli ed Esposito , il nuovo entrato Scamacca all’ 85° minuto si rende pericoloso con una bella girata ma salva Heggem , all’ 85° il tecnico italiano inserisce Buongiorno e Ricci per Bastoni e Barella .

Si arria al 93°quando Strand Larsen umilia Mancini e segna il 4-1 , finisce tra i fischi per gli Azzurri .

Un Italia bella nel primo tempo ma dominata nella ripresa da un avversario che ha dimostrato anche al Meazza di essere la squadra piu’ forte del girone.