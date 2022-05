Gli autotrasportatori sardi pronti a nuove proteste: “Bloccheremo tutti i camion”

Gli autotrasportatori sardi sono pronti a nuovi blocchi. A poco più di un mese dalla settimana di paralisi quasi totale dei porti sardi, i camionisti si stanno riorganizzando per battagliare. Il taglio delle accise del Governo, prolungato sino al prossimo 8 luglio, non sembra soddisfare per nulla chi vive trasportando merci. La notizia arriva dal movimento ASR, gli autotrasportatori sardi riuniti, con tanto di nota stampa inviata nelle chat: “Dopo il continuo e prolungato tira e molla del governo centrale e l’assenza più assoluta della promessa di un tavolo tecnico a livello regionale, si sta riorganizzando per un fermo dei camion in tutta la Regione”.

“Il disagio sarà assicurato perché incroceranno le braccia oltre un migliaio di camionisti”.