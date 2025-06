Il periodo estivo è sicuramente uno dei peggiori per quanto riguarda l’abbandono degli animali. Complici le vacanze estive, i cuccioli vengono spesso considerati un peso. Sulla questione interviene la Polizia di Stato, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato uno spot contro questa terribile pratica che ogni anno vede vittime tanti amici a 4 zampe.

“Hai già programmato le tue vacanze? E al tuo amico a 4 zampe ci hai pensato? Non ci sono scuse, abbandonare un animale non è solo un atto crudele ma è soprattutto un reato punito dal codice Penale”, si legge nel post. Sono previste sanzioni e pene più severe con la sospensione della patente da sei mesi a un anno, anche perché non solo un animale da solo è in serio pericolo, ma può esserlo anche per gli automobilisti. Uno spot, che vede protagonista la mascotte Teo, che vuole sensibilizzare è responsabilizzare tutti coloro che hanno scelto di avere nella loro vita un animale, che deve essere amato e rispettato.