Giunta Todde al fotofinish, ecco i nomi dei quasi certi nuovi assessori: in gioco il futuro della Sardegna. Ancora poche ore di attesa, poi l’elezione di Piero Comandini presidente del consiglio regionale e l’elenco dei nomi degli assessori che avranno il difficile compito di risollevare la Sardegna da problemi difficilissimi come la Sanità, i Trasporti, le nuove povertà, il lavoro che non c’è, la fuga dei giovani, lo spopolamento di tanti paesi, l’isolamento dell’Isola sempre maggiore a causa degli altissimi costi del viaggiare in aereo o in nave. E forse non è un caso che la casella della Sanità sia ancora quella più coperta, sarà il M5S a scegliere probabilmente un tecnico ora che sembra tramontare l’ipotesi di Luigi Minerba, vicino al Pd. Se sarà davvero un tecnico, potrebbe essere Antonio Davide Barretta di La Maddalena, che oggi guida però l’Asl a Siena. E i Lavori Pubblici? In questo caso la scelta dovrebbe cadere su Antonio Piu dei Rossoverdi.

I dem oltre alla presidenza del consiglio (che se andrà a Comandini spianerà la strada alla ricandidatura di Massimo Zedda a Cagliari) avranno diversi assessorati molto pesanti: al Bilancio Giuseppe Meloni, che sarà anche il vice presidente della giunta regionale. All’Industria Emanuele Cani, che era stato già segretario regionale del Pd. Nell’area di Paolo Fadda (si, perchè nei dem sono le correnti personali a indicare i nomi) Ombretta Ladu potrebbe superare Matteo Muntoni. Le donne nell’esecutivo guidato da Alessandra Todde infatti dovranno essere almeno cinque. A volte però non decide la governatrice ma i leader delle liste della coalizione: per questo in Orizzonte Comune al Turismo dovrebbe andare Franco Cuccureddu (che è stato anche eletto in consiglio regionale) al posto di Carla Medau. Giuliana Altea sarà la nuova assessora regionale alla Cultura, mentre Desiree Manca la più votata dei 5 Stelle potrebbe andare al Lavoro, ma resta in corsa anche per la Sanità. Nessun dubbio invece sugli uomini di massima fiducia della governatrice: Jacopo Gasparetti sarà il portavoce della comunicazione mentre Luca Caschili sarà il capo di gabinetto di Alessandra Todde. Per i delusi niente lacrime: ci sono altri posti importanti da assegnare nei settori chiave degli assessorati regionali.