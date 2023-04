Gite fuori porta e qualche temerario non rinuncia al primo tuffo della stagione: sole e bel tempo per Pasquetta in Sardegna

Gite fuori porta e qualche temerario non rinuncia al primo tuffo della stagione: sole e bel tempo per Pasquetta nel Sud Sardegna e la gente approfitta della gradevole giornata per trascorrere il lunedì dell’Angelo come tradizione vuole. Sin dalle prime ore del mattino il traffico dai centri abitati verso, soprattutto le coste, si è fatto intenso: un po’ tutti al mare, insomma, per godere del sole e delle temperature abbondantemente primaverili. Tra i più coraggiosi, le immagini si riferiscono a Porto Pino, c’è chi non ha voluto rinunciare a un tuffo in acqua: i colori cristallini invitanti sono un richiamo irresistibile e scoraggia nemmeno la temperatura, ancora non proprio gradevole, del mare.

Per chi, forse ancora appesantito dal pranzo domenicale, non ha avuto voglia o modo di traslocare da Cagliari, si è rifugiato al Poetto: parcheggi pieni e tanta gente in spiaggia che, negli sdrai o sugli asciugamani, si è goduto il sole e la brezza marina.