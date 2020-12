Girava in piena notte con un coltello: sanzione di 400 euro e denuncia per un 43enne a Carbonia

Durante la notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Carbonia hanno notato circolare in via Veneto un 43enne di San Giovanni Suergiu, disoccupato. Alla richiesta delle ragioni che lo avessero indotto a violare il divieto di circolazione, l’uomo non ha saputo fornire giustificazioni plausibili. Sottoposto a perquisizione personale, è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito, occultato nella tasca anteriore sinistra del pantalone.

Per tutti questi motivi gli è stata contestata la violazione del divieto di uscita notturna, previsto dall’ultimo DPCM per il contenimento della pandemia da Coronavirus che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro con contestuale segnalazione alla Prefettura di Cagliari, nonché la denuncia penale in stato di libertà per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere.