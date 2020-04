Giovanna Erdas, mamma e biologa di Villaspeciosa: “La mia seconda laurea? A 40 anni”

I sorrisi e anche un po’ di commozione, alla fine, ci sono stati: “Laurea in Infermieristica, voto 107/110”. Questo il voto finale deciso dalla commissione della facoltà cagliaritana, dopo aver ascoltato e interrogato a distanza Giovanna Erdas, 39 anni, originaria di Riola Sardo ma residente da undici anni a Villaspeciosa. La discussione, tramite pc, è avvenuta nella sala consiliare del Comune. Sposata da dieci anni con Simone Mallica, due figli di cinque e sette anni, per lei è la seconda coroncina d’alloro. La prima risale al 2003, voto massimo più la lode in Biotecnologie. È biologa, la Erdas: “Punto a poter lavorare nel settore pubblico dopo tanti anni di precariato nel privato”, afferma, emozionata, la neo dottoressa.

Molto felice anche il sindaco di Villaspeciosa, Gianluca Melis: “Ho colto con positività la richiesta di Giovanna di poter discutere la tesi in aula consiliare, è una ragazza in gamba e in questo periodo di difficoltà e un po’ cupo per tutti questa è davvero una bella soddisfazione per tutta la nostra comunità”.