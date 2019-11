Giornata mondiale dell’infanzia a Monserrato, Santa Maria Vergine si tinge di blu

Monserrato aderisce a Go Blue in collaborazione con l’Unicef. Il Comune di Monserrato ha aderito all’iniziativa nazionale “Go Blue” dell’Unicef e il 20 novembre sarà illuminata la chiesa di Santa Maria Vergine nell’omonima piazza.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune dal sindaco Antonio Tomaso Locci, sotto l’organizzazione dell’Assessorato Politiche Sociali, Famiglia, Casa, Salute e Ufficio Europa con delega a Tiziana Mori.

Appuntamento con tutti i cittadini al tramonto in piazza Maria Vergine per vedere l’edificio illuminato di Blu.

Go Blue è un’iniziativa sostenuta anche da Anci nazionale con cui l’Unicef ha invitato tutti i Comuni italiani in occasione del 20 novembre, a celebrare la Giornata mondiale dell’infanzia e i 30 anni dall’approvazione da parte delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, illuminando di blu un monumento simbolico della propria città, per ricordare l’importanza di promuovere e tutelare i diritti di ogni bambino, bambina e adolescente.