Giornata di fuoco in Sardegna: oggi 15 incendi, paura a Serramanna

Oggi 15 incendi in Sardegna. Per spegnere 3 di questi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale. Il primo nelle campagne di Serramanna, in località Azienda Pimpisu, dove l’incendio ha percorso una superficie di circa 1.5 ettari di rimboschimento di Eucaliptus e non ha interessato le chiome degli alberi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18.30.

Il secondo a Sant’Antonio di Gallura, in località Stazzo Zanzari, dove sono state distrutte poche centinaia di metri quadri di bosco e a Bonorva, in località Sanatorio Villa Manai , nella periferia del paese. L’incendio è ancora in corso