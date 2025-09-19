Giornata all’insegna della passione per le due e quattro ruote storiche

quella che si è vissuta domenica 14 settembre nell’ area dell’ ex

Convento di San Francesco a Mandas.

L’evento è stato organizzato dal “Gruppo Mandas Historic Car” in

collaborazione con “Asd Marotto Sound” ed il “Colorificio Tocco”, con il

Patrocinio del Comune di Mandas.

L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto all’acquisto di

un defribillatore per la Comunità di Mandas.

Sin dalle primissime ore del mattino, sono giunti a Mandas gli

auto-moto veicoli storici provenienti da tutta la Sardegna, per

schierarsi poi negli spazi a loro dedicati.

La bellissima giornata di sole ha favorito l’arrivo del pubblico

proveniente dai Centri vicini e da numerose località dell’isola che ha

potuto così ammirare autentici gioielli che hanno fatto la storia

dell’automobilismo storico italiano ed internazionale.

Numerosi gli esemplari esposti dal “Gruppo Old Cars Friends”, tra cui

la magnifica Lancia Aprilia Pininfarina trasformabile del 1938,

vincitrice del Concorso di Eleganza per Automobili d’ Epoca che si e’

tenuto a Cagliari nella Corte di Palazzo Doglio a Giugno 2024 e premiata

al Concorso di Eleganza di Montecatini Terme nel mese di settembre

2024,la meravigliosa Fiat 1100 103 A del 1955, la stupenda ed iconica

Alfa Romeo Giulietta Spider del 1959, la bellissima Fiat Lancia Flavia

Coupe’ Pininfarina del 1967, l’impeccabile Lancia Fulvia Coupe’ Rallye

del 1967, l’introvabile Opel Rekord C del 1970, la sontuosa Cadillac

Eldorado del 1973, l’elegante Lancia 2000 del 1973, la rarissima Bmw

2002 t ii del 1974, l’ intramontabile Alfa Romeo Spider 1.3 Junior del

1975 ed ancora Triumph Spitfire del 1974, Volkswagen Maggiolone del

1974, Fiat X 1/9 del 1976, Alfa Romeo Giulietta del 1980, Citroen Visa

Club del 1982, Citroen 2cv Special del 1983, Mercedes 190 del 1987, Alfa

Romeo 75 V6 America del 1989, Toyota Celica Gt-Four del 1995, Mini

Cooper del 1995, Bmw Z3 del 1998 e moltissime altre.

Tantissimi gli esemplari di Fiat 500 e derivate presentati dal Fiat 500

Club Italia coordinamento di Cagliari, Medio Campidano e dal Club Fiat

500 Guspini che hanno riscosso un grandissimo successo sia da parte dei

numerosissimi appassionati dell’iconica Fiat 500 che da parte dei

visitatori.

Di notevole interesse anche le autovetture storiche presentate dal Lion

Car Musei-Domusnovas come le due bellissime Autobianchi A112, Volkswagen

Golf, Fiat 127, Alfa Romeo Spider, Renault 5, Lancia Delta Hf e tante

altre.

Apprezzatissimi gli esemplari di Wolkswagen maggiolino assolutamente

impeccabili e curatissimi.

Moltissime le autovetture storiche non appartenenti a Club di auto

d’Epoca che hanno raggiunto l’area del Raduno e si sono schierate al

pubblico: impossibile nominarle tutte.

Numerose anche le moto sportive e d’epoca esposte nell’area dell’ex

Convento S.Francesco per la gioia di centinaia di amanti delle due ruote

che sono giunti a Mandas, tra cui quelle presentate dal “Nuragic Bykers”

e da altri Club.

Nella tarda mattinata è partito il Corteo degli auto e motoveicoli per

le vie dell’ abitato e dintorni, tra l’entusiasmo dei residenti. Dopo la

pausa pranzo, gli equipaggi hanno raggiunto nuovamente l’area del Raduno

per continuare l’esposizione statica. Successivamente le premiazioni

hanno fatto da preludio al rientro libero dei partecipanti verso i

luoghi di provenienza.

Notevole è stato lo sforzo profuso dagli organizzatori per consentire

il regolare svolgimento della manifestazione, che ha riscosso un alto

gradimento da parte del pubblico.

Una giornata all’ insegna della passione per le due e quattro ruote

storiche, assolutamente da ricordare.

Le riprese con il Drone sono state gentilmente concesse dal sig.

Fabrizio Zucca.