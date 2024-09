Giorgia silura Antonella Zedda dopo la sconfitta di Truzzu, il nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia è Francesco Mura

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Giorgia Meloni silura Antonella Zedda e affida il ruolo di coordinatore di Fratelli d’Italia in Sardegna a Francesco Mura, deputato, sindaco di Nughedu Santa Vittoria dal 2018 al 2023, eletto nel 2019 consigliere regionale e nel 2022 in parlamento, proprio insieme ad Antonella Zedda, eletta senatrice nello stesso anno. Il cambio al vertice del partito della premier arriva dopo cinque anni, prima di lei c’erano stati Sasso Deidda e Paolo Truzzu, e dopo la pesantissima sconfitta alle elezioni regionali di febbraio scorso. E sarebbe questo il motivo principale della decisione della Meloni: era stata infatti proprio la Zedda a blindare Paolo Truzzu come candidato alla presidenza sin da subito, rifiutando qualunque alternativa e consegnando il centrodestra a una clamorosa ed evitabilissima sconfitta. Evitabile, appunto, se si fosse scelto un candidato diverso dall’ex sindaco di Cagliari, che nella sua città non ha vinto neanche in un seggio, come del resto era facilmente prevedibile visto il malcontento dei cagliaritani per i cantieri ma non solo.

La nomina è stata comunicata ieri sera da Giorgia Meloni ai diretti interessati, ai dirigenti di FdI in Sardegna e a Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del dipartimento organizzazione del partito. La premier ha laconicamente ringraziato Zedda “per il prezioso lavoro svolto sul territorio in questi anni” e ha augurato buon lavoro a Mura: “Sono certa che ti saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell’interesse del partito e della sua crescita”.