Giorgia Meloni col cappotto in faccia alla Camera, l’immagine fa il giro del mondo: “Non volevo destare ansietà”. La premier italiana protagonista di un originale siparietto in Aula davanti a Bonelli dei Verdi, poi si scusa con un post sui social: “Noto lo scalpore di diversi esponenti dell’opposizione perché alle parole del leader dei Verdi Bonelli rivoltemi in Aula, “non mi guardi con sguardo inquietante”, ho risposto coprendomi ironicamente il volto per non destare ansietà al collega.Non so cosa intendesse con “sguardo inquietante”, ma mi scuso con il collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito”, conclude Giorgia meloni. Il presidente del Consiglio già il giorno prima nel dibattito sulle armi all’Ucraina aveva ironizzato su Pd e M5S :”Ragazzi, vi vedo un po’ nervosi”. E la grande campagna elettorale per le elezioni europee dell’8 giugno si avvicina.