Gigi Riva per sempre: in bicicletta da Varese a Cagliari per ricordare Rombo di tuono nei suoi luoghi del cuore

Da Varese a Cagliari pedalando in memoria di Gigi Riva. Sabato 21 settembre, da Varese, un gruppo di cicloturisti, provenienti da una decina di regioni, partirà per quella che è stata chiamata la “Ciclopedalata sulle strade di Gigi Riva”. Il ritrovo è alle 11, orario non casuale che ricorda la maglia indossata per l’intera carriera dal bomber.