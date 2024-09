Giardiniere di Sarroch in arresto per detenzione di hashish e cocaina.

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un arresto per detenzione di stupefacenti a Capoterra.

Nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Capoterra, in collaborazione con i colleghi di Sarroch, hanno tratto in arresto un uomo di 58 anni, residente a Sarroch, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, un giardiniere vedovo e già noto alle forze di polizia, è stato fermato mentre percorreva la SS195 a bordo della sua auto. Il nervosismo dell’uomo al volante ha suggerito ai carabinieri di perquisire il veicolo e così i militari hanno rinvenuto poco più di 2 etti di cocaina. La successiva perquisizione presso l’abitazione ha portato al ritrovamento di 10 piante di cannabis con infiorescenze, alte fino a 2 metri, oltre a materiale utilizzato per la coltivazione in serra, 1.550 euro in contanti e alcuni grammi di hashish.