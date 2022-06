GianGusto: tutti i “Piaceri Italiani” nel quartiere di San Benedetto

Nel regno del Mercato Civico di San Benedetto, accanto a storiche realtà amate dai cagliaritani, inaugura GianGusto, una piadineria artigianale, bar e gelateria che si aggiunge all’omonima nel Corso Vittorio Emanuele a Cagliari.

GianGustovuole accontentare anche i palati più esigenti che ricercano i “piaceri italiani”, la qualità e la tradizione in ogni pausa della giornata, dall’alba fino a tarda sera.

Un nuovo locale “accogliente come casa”, che ti aspetta dal lunedì al sabato con un ricco menù, dalla colazione al pranzo, passando per l’aperitivo sino alla cena.

Tutte le piadine di Giangusto sono rigorosamente preparate con il lievito madre e ingredienti di altissima qualità.

Situato in via Cocco Ortu 53, GianGusto ha aperto le porte oggi tra la curiosità dei residenti che hanno potuto sorseggiare un caffè nell’ampio giardino interno e godersi un pranzo in pieno relax in centro città.