Giacomo e Matthias insieme sino alla fine: domani i funerali dei due giovani, a Santo Stefano l’ultimo saluto ai due amici che domenica scorsa sono tragicamente deceduti in una battuta di caccia.

Domani pomeriggio Quartu Sant’Elena si fermerà per salutare gli amici, inseparabili, uniti sino alla fine: Matthias Steri avrebbe sparato un colpo di fucile che ha ucciso a Giacomo Desogus e, per la disperazione, si sarebbe tolto la vita. Una tragedia per le famiglie e gli amici dei due 28enni, strazio e dolore, da giorni, avvolgono le giornate nella terza città della Sardegna. “Amore nostro, figlio adorato, perchè ci hai lasciato cosi presto Giacomo ti raccomando una cosa aiuta tanto mamma perché possa trovare conforto e mi raccomando almeno in sogno vieni a trovarci sei tu il nostro angelo, aspetaci davanti alla porta del Paradiso così staremo sempre insieme. Ciao amore nostro” ha espresso pochi giorni fa il papà.

Domani alle 15 l’ultimo saluto ai ragazzi in quella parrocchia che li ha visti crescere.