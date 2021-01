Gergei, guarisce dal Covid a 105 anni: “Dopo due guerre ha superato anche questa”

A 105 anni è guarita dal coronavirus e si è ripresa completamente. Elisetta Urru ultracentenaria, ospite della casa di riposo di Gergei gestita dalla coop Lago e Nuraghe è risultata positiva al covid circa due mesi fa, ora è guarita. “Nessuna grave conseguenza clinica, né problemi respiratori o dolori”, scrivono dalla coop, “ma per lei è scattata la quarantena, che ha affrontato con l’aiuto degli operatori della Comunità Integrata. Dopo due guerre ora ha sconfitto anche questa

Ora per questi anziani non resta che ricevere al più presto la vaccinazione anti Covid. È stato un anno molto duro per loro”.